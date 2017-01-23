Совсем скоро, 17 февраля, Вячеслав Малежик отпразднует свое 70-летие. Он сделает это не только дома, но и на сцене Кремлевского дворца, в кругу друзей и коллег. В недавнем интервью он рассказал, что не должны делать люди, когда он поет.

«Раньше публика была более голодной, народ толком ничего не видел, было всего три программы. А сейчас она ленивая, зацикленная на себе. Люди на концертах делают селфи, такое ощущение, что ради этого и приходят. Естественно, я иногда срываюсь, отчитываю», — сообщил он в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

Однажды артист остановил выступление из-за такой поклонницы. «Что, каждый день тебе Малежик поет живьем?», — обратился он к ней. Зрительный зал набросился на женщину с претензиями. «Я понимаю, что принадлежу к обслуживающему персоналу. Раз зритель заплатил, он всегда прав. Но я также знаю, что тебя уважают ровно настолько, насколько ты сам себя уважаешь», — оправдывает свой шаг Малежик.

Видео опубликовано @iosif222Дек 10 2016 в 10:52 PST

«Когда ты понимаешь, что ты никому не нужен, это погано. На самом деле меня в последнее время расстраивает ситуация с социальными сетями. Люди живут в каком-то клиповом режиме. Все настолько озабочены своим изображением, селфи, тем, как они выглядят, все считают себя звездами», – признался артист.

Сейчас артисты, по мнению мэтра, совершенно безликие. «Либо я уже стал настолько старым, что моя память отказывается запоминать всякую ерунду», — шутит он. Во времена его славы все было иначе, считает он. А вы согласны с артистом?

Фото: starface.ru