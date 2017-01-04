Российский музыкант Тимати опубликовал на своей странице в Instagram снимок, сделанный на отдыхе в Арабских Эмиратах.

«Хейтеры скажут - это фотошоп», — подписал фотографию рэпер, намекая на то, что снимок реалистичен.



На снимке Тимати стоит на самом краю секции одной из высоток в Дубае, приветственно и лихо козыряя в камеру.

Фолловеры кинулись рьяно обсуждать, использовался ли фотошоп или Тимати действительно рискнул жизнью ради эффектного кадра. Многие не скрывали своего ужаса и восхищения: «Я в обмороке «На что люди ради лайков идут», «Может не надо таких фото», «Ужас!!! Аж голова закружилась!», «Смело! Круто!», «Супер кадр».

Некоторые напомнили певцу, что у него есть маленькая дочь и он не имеет права рисковать своей жизнью. «С ума сошел!!!! У тебя дочь!!!!! Не рискуй так!!!! Мне на диване смотреть страшно!!!! Ну-ка уходи оттуда, нечего так рисковать!!! Шутник». (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)



Несмотря на критику, Тимати добился главного - внимания публики: за несколько часов публикация собрала около четырехсот тысяч лайков!

Фото: instagram.com