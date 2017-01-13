Сегодня состоялась премьера музыкального альбома, посвященного творчеству и памяти Жанны Фриске

Друзья российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся полтора года назад, выпустили альбом под названием «Жанна Фриске — Я рядом!». Релиз сборника из 23 песен, посвященного памяти Жанны, состоялся 13 января в iTunes.

В записи диска приняли участие Филипп Киркоров, Анна Семенович, Владимир Пресняков и другие звезды.

Первым треком сборника стала композиция «Ты рядом» в исполнении Жанны Фриске и Джигана.

Кроме того, в альбом вошла песня Ольги Орловой «Прощай, мой друг», которую певица записала зимой прошлого года.

Жанна Фриске ушла из жизни полтора года назад после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Смерть певицы стала настоящим потрясением для близких и публики.

Фото: eastnews.ru