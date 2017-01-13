Друзья российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся полтора года назад, выпустили альбом под названием «Жанна Фриске — Я рядом!». Релиз сборника из 23 песен, посвященного памяти Жанны, состоялся 13 января в iTunes.
В записи диска приняли участие Филипп Киркоров, Анна Семенович, Владимир Пресняков и другие звезды.
Первым треком сборника стала композиция «Ты рядом» в исполнении Жанны Фриске и Джигана.
Кроме того, в альбом вошла песня Ольги Орловой «Прощай, мой друг», которую певица записала зимой прошлого года.
Жанна Фриске ушла из жизни полтора года назад после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Смерть певицы стала настоящим потрясением для близких и публики.
Фото: eastnews.ru