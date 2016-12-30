По признанию Елены Темниковой этот год был для нее насыщенным, интересным, непростым, но не скучным. Помимо того, что Елена весьма упешная певица, она бренд-амбассадор компании Calzedonia, жена и заботливая мама. Дочери Елены Темниковой Александре год и девять месяцев, и певица старается проводить с ней как можно больше времени.

«Сейчас моя дочка в таком чудесном возрасте, когда хочется проводить с ней каждую свободную минуту, и я так наслаждаюсь этими мгновениями! Она познает мир, делает первые открытия, впитывает новые знания, как губка. Я счастлива проводить с ней много времени. Мне наконец удалось составить свой график таким образом, что работа не лишает меня радости общения с семьей и никогда не ставит в ситуацию выбора», — рассказала Елена в интервью сайту WMJ.ru

По словам Елены, она старается не баловать дочку, но бабушке и дедушке запретить баловать внучку невозможно.

«Несмотря на то что я гипербеспокойная и ответственная мама, стараюсь не баловать дочку. Не считаю, что в таком возрасте ребенку нужна, например, дорогая брендовая одежда или тонны игрушек. Но ведь у нее есть любящие бабушки и дедушки… А вот их не остановить».

На вопрос, как Елена отнесется, если дочь пойдет по ее стопам, певица ответила, что готова к этому.

«Как бы я ни хотела, чтобы моя дочь стала врачом или ученым, вынуждена признать: растет певица (улыбается). Она очень точно повторяет за мной какие-то музыкальные напевы, обожает мои песни. Да Саша уже сейчас артистка! Когда снимаю ее, сразу начинает строить глазки на камеру. Такая воображуля!».

Фото: instagram.com