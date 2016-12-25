Прекрасная актриса Людмила Гурченко всегда поражала поклонников своей яркой внешностью. Режиссер Андрей Житинкин, который работал с Людмилой Марковной на нескольких спектаклях, вспоминает, что Людмила Гурченко очень не хотела стареть. Она не только прибегала к услугами пластических хирургов, но и все время вела себя так, словно не чувствовала усталости.

«Я спрашивал: «Люся, ну зачем эти игры со временем?» — «Понимаешь, Андрей, я для многих — надежда! На меня смотрят, и кто-то поднимает голову, кто-то расправляет плечи, начинает подтягиваться, бодриться. И вот для этого я стараюсь. Это для меня очень важно», — рассказал режиссер в интервью «7 дней».

Гурченко рассказывала, что ее кумиром была Марлен Дитрих. Она уже в пожилом возрасте выступала на сцене по несколько часов, стоя на каблуках в тяжелом концертном платье. И Людмила Гурченко никогда не жаловалась, подражая любимой актрисе.