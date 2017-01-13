Об уходе

- Как вы ухаживаете за лицом? Что нужно обязательно делать девушке после 25?

- Лично я после 25 я стала обращать внимание на очищение. Для меня это целый ритуал! У меня несколько средств для разных зон: тоник, молочко, сыворотка. У меня не так много свободного времени, но всегда делаю дома маски, если не получается посетить косметолога. Для кожи очень важно питание и увлажнение, ведь кожа от постоянного агрессивного воздействия высыхает, поэтому ее (зимой) нужно чуть больше питать. Поэтому я пользуюсь сейчас увлажняющей маской на основе термальной воды.

- Как поддерживаете себя в форме?

- Чтобы поддерживать себя в форме, важно делать это не перед отпуском, а регулярно. Если каждый день уделять буквально 20 минут зарядке, можно увидеть результат. В теплое время года я часто бегаю, хожу на фитнес. Я стараюсь следить за питанием: не ем сладкие батончики, не пью сладкую газировку, не наедаюсь на ночь. Конечно, иногда могу позволить себе «качественный фастфуд» и съесть бургер с газировкой. Но тренировки для меня всегда играют важную роль.

- Помог ли «Ледниковый период» похудеть или набрать мышечную массу?

- Мне очень комфортно в моем весе, но, как и у любой девушки, у меня есть «плавающие» килограммы. Я достаточно немного вешу, и похудение может вызвать проблемы со здоровьем. До Нового года я тренировалась каждый день для «Ледникового периода», это, конечно же, помогает держать мышцы в тонусе, а значит чувствовать себя более уверенной во всех отношениях.

- Вы являетесь амбассадором бренда Always, призывающего девушек «показывать свою уверенность здесь и сейчас», расскажите, почему Вы решили принять участие в этой истории?

- В юности я была крайне закомплексованным человеком, более того, я даже считала себя абсолютно заурядной и несимпатичной. Это очень мешало мне в работе. Со временем, благодаря поддержке близких людей, я научилась верить в себя, справляться с эмоциями и смогла раскрыть свой талант. Теперь я хочу поделиться своим опытом с другими девушками и помочь им преодолеть этот барьер. Поэтому я с радостью согласилась стать лицом бренда Always.