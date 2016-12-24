Набирающая популярность певица Юлианна Караулова очутилась в сказке. На съемках новогоднего «Огонька» ее саунд-продюсер Андрей Чёрный сделал ей предложение.

Юлианна Караулова исполняла песню «Внеорбитные» на катке ВДНХ, где проходили съемки. Ее заранее предупредили, что во время исполнения один молодой человек хочет сделать предложение своей возлюбленной. Юлианна обрадовалась такой милой затее, но и не представляла, что этой счастливицей станет она сама. Андрей Чёрный встал на одно колено и протянул ошарашенной девушке кольцо. На глазах у огромной толпы он признался ей в любви и попросил стать его женой.

Фото опубликовано Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)Дек 23 2016 в 8:39 PST

«Мне сложно вспомнить, как это всё произошло, потому что я сейчас вся до сих пор на эмоциях. Сначала я страшно разозлилась. Затем прослезилась и испытала неописуемую бурю эмоций. В конце концов я взяла себя в руки и сказала да», — цитирует певицу издание «Лайф».

Фото опубликовано Андрей Черный (@andreycherniy)Авг 25 2016 в 5:39 PDT

Фото опубликовано Андрей Черный (@andreycherniy)Авг 5 2016 в 7:11 PDT

Караулова встречается с Чёрным уже 4 года, а до этого они дружили в течении 10 лет. И хотя певица не любит говорить о личном, она поделилась со своими подписчиками фотографией одного из самых ярких моментов в своей жизни. В комментариях фанаты очень радовались за певицу и желали ей семейного счастья.

Фото: instagram.com