Вопреки сообщениям СМИ, которые предрекали звездам неудачный Новый год, Юлии Проскуряковой и Игорю Николаеву удалось не только заработать, но и попутешествовать. В ночь с 31-го на 1-е творческая пара побывала на празднике в Монте-Карло. «Мы успели прогуляться и попеть и поработать», — так описала артистка свой день в солнечном княжестве Монако.
Супруги остановились в одном из отелей класса люкс, где записали короткое новогоднее обращение к поклонникам.
А на следующий день отбыли в США, где в Майами их тоже ждала традиционная елка.
Фото: instagram.com