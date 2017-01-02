Вопреки сообщениям СМИ, которые предрекали звездам неудачный Новый год, Юлии Проскуряковой и Игорю Николаеву удалось не только заработать, но и попутешествовать. В ночь с 31-го на 1-е творческая пара побывала на празднике в Монте-Карло. «Мы успели прогуляться и попеть и поработать», — так описала артистка свой день в солнечном княжестве Монако.

Видео опубликовано Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Янв 1 2017 в 3:23 PST

Вот такой вот Новый Год с @igor_nikolaev_music Фото опубликовано Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Дек 31 2016 в 4:46 PST

Супруги остановились в одном из отелей класса люкс, где записали короткое новогоднее обращение к поклонникам.

Видео опубликовано Юлия Проскурякова (@uliaveronika)Дек 31 2016 в 1:23 PST

А на следующий день отбыли в США, где в Майами их тоже ждала традиционная елка.

Ёлка. Майами. 1 января Фото опубликовано Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Янв 1 2017 в 6:41 PST

Фото: instagram.com