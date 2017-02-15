Passion.ru: Юлия, каково работать бок о бок с супругом?
Юлия Высоцкая: На съемках у Андрея Кончаловского все чувствуют себя хорошо: и осветители, и актеры, и гримеры. Как режиссеру, ему всегда удается создать уникальную атмосферу, которая наполнена любовью к человеку и общей заинтересованностью в рабочем процессе. Так что съемки вспоминаются мне как абсолютно счастливое время.
Passion.ru: Расскажите, как проходил процесс подготовки к роли?
Ю. В.: Для начала все актеры получили от режиссера список книг. Мне достались те, что были посвящены белой иммиграции и быту концлагерей. Я много часов провела в разговорах с соавтором сценария Леной Киселевой. Мы стали придумывать подробности жизни моей героини, начиная с того, что происходило с ней «за кадром», до начала показанной в фильме истории. Так мне было легче понять и почувствовать своего персонажа. История Вики Оболенской давно интересовала Андрея Сергеевича, но Ольга, тем не менее, персонаж абсолютно придуманный. В итоге в сценарии появилось много деталей из моей личной жизни. Конечно, не все вошли в фильм, но очень помогли мне в работе.
Passion.ru: «Рай» снимался сразу на трех языках: русском, немецком и французском. С учетом того, что вы прекрасно владеете последним, приходилось заниматься им дополнительно?
Ю. В.: В фильме и правда есть три языка. Однако герои разговаривают на тех, которые знают. По сюжету, для моей героини Ольги это русский и французский. Например, с Хельмутом она говорит на родном языке. А вот настроиться на французские диалоги мне очень помог партнер по сцене Филип Дюкен, который исполнил роль Жюля.
Passion.ru: Вы не только снимаетесь в кино, но и играете в театре. Над какими постановками трудитесь сейчас?
Ю. В.: Я играю сразу в трех спектаклях театра Моссовета: «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». Эти чеховские героини — мечта многих актрис. Лично для меня каждый выход на сцену — огромное удовольствие.
Passion.ru: Также мы не можем не затронуть тему кулинарии. Что привело именитую актрису на телевизионную кухню?
Ю. В.: В моей семье всегда хорошо готовили. Я с детства знала, что у меня дома лучшие вареники с вишней, самые вкусные фаршированные перцы, цыпленок... На кухне мама и бабушка разрешали помогать им и никогда не ругали, если какие-то продукты летели в мусорное ведро, а блюдо было испорчено. Даже в не самые благополучные и «сытные» студенческие годы я готовила.
Passion.ru: Откуда берете вдохновение для новых рецептов?
Ю. В.: Я черпаю идеи, листая журналы или кулинарные книги, которые очень люблю. Все время покупаю их или же привожу из разных поездок. Иногда вдохновляют блюда, которые где-то попробовала, а порой в этом помогает даже… Instagram.
Passion.ru: Дома готовите то, что показываете зрителям?
Ю. В.: Конечно. Иногда в программу попадает рецепт, который я уже несколько раз проверила на домашних. А иногда в семейный рацион перекочевывает что-то из передачи.
Passion.ru: Есть ли такое блюдо, от которого вы просто не можете отказаться?
Ю. В.: Я не могу жить без хлеба с маслом! Мне кажется, нет ничего вкуснее. И совершенно не важно, о каком именно хлебе и масле идет речь.
Passion.ru: Какой системы питания придерживаетесь?
Ю. В.: Она называется «здравый смысл» и подкрепляется ежедневными занятиями спортом. Конечно, бывают дни, когда говорю себе: «Сегодня можно все», но за этим, как правило, следует несколько разгрузочных. Держать себя в форме — ежедневный труд. Чем раньше это понимаешь, тем проще сделать этот труд частью своей жизни.
Фото: WDSSPR, пресс-служба