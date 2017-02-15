В январе этого года зрители смогли оценить очередную сильную работу режиссера Андрея Кончаловского — фильм «Рай», где одну из главных ролей сыграла его жена Юлия Высоцкая. Эта картина стала пятой по счету, над которой супружеский тандем трудился вместе. Но белокурая красавица известна не только как актриса. В 2003 году Высоцкая начала активно заниматься кулинарией и стала ведущей проекта «Едим дома!». Также за это время она с успехом выпустила больше 20 книг о еде, открыла рестораны и сеть кулинарных студий. В интервью для Passion.ru Юлия рассказала о работе над новым фильмом и секретах стройной фигуры.

Passion.ru: Юлия, каково работать бок о бок с супругом?

Юлия Высоцкая: На съемках у Андрея Кончаловского все чувствуют себя хорошо: и осветители, и актеры, и гримеры. Как режиссеру, ему всегда удается создать уникальную атмосферу, которая наполнена любовью к человеку и общей заинтересованностью в рабочем процессе. Так что съемки вспоминаются мне как абсолютно счастливое время.

Passion.ru: Расскажите, как проходил процесс подготовки к роли?

Ю. В.: Для начала все актеры получили от режиссера список книг. Мне достались те, что были посвящены белой иммиграции и быту концлагерей. Я много часов провела в разговорах с соавтором сценария Леной Киселевой. Мы стали придумывать подробности жизни моей героини, начиная с того, что происходило с ней «за кадром», до начала показанной в фильме истории. Так мне было легче понять и почувствовать своего персонажа. История Вики Оболенской давно интересовала Андрея Сергеевича, но Ольга, тем не менее, персонаж абсолютно придуманный. В итоге в сценарии появилось много деталей из моей личной жизни. Конечно, не все вошли в фильм, но очень помогли мне в работе.

Passion.ru: «Рай» снимался сразу на трех языках: русском, немецком и французском. С учетом того, что вы прекрасно владеете последним, приходилось заниматься им дополнительно?

Ю. В.: В фильме и правда есть три языка. Однако герои разговаривают на тех, которые знают. По сюжету, для моей героини Ольги это русский и французский. Например, с Хельмутом она говорит на родном языке. А вот настроиться на французские диалоги мне очень помог партнер по сцене Филип Дюкен, который исполнил роль Жюля.

Passion.ru: Вы не только снимаетесь в кино, но и играете в театре. Над какими постановками трудитесь сейчас?

Ю. В.: Я играю сразу в трех спектаклях театра Моссовета: «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». Эти чеховские героини — мечта многих актрис. Лично для меня каждый выход на сцену — огромное удовольствие.

Passion.ru: Также мы не можем не затронуть тему кулинарии. Что привело именитую актрису на телевизионную кухню?

Ю. В.: В моей семье всегда хорошо готовили. Я с детства знала, что у меня дома лучшие вареники с вишней, самые вкусные фаршированные перцы, цыпленок... На кухне мама и бабушка разрешали помогать им и никогда не ругали, если какие-то продукты летели в мусорное ведро, а блюдо было испорчено. Даже в не самые благополучные и «сытные» студенческие годы я готовила.

Passion.ru: Откуда берете вдохновение для новых рецептов?

Ю. В.: Я черпаю идеи, листая журналы или кулинарные книги, которые очень люблю. Все время покупаю их или же привожу из разных поездок. Иногда вдохновляют блюда, которые где-то попробовала, а порой в этом помогает даже… Instagram.

Passion.ru: Дома готовите то, что показываете зрителям?

Ю. В.: Конечно. Иногда в программу попадает рецепт, который я уже несколько раз проверила на домашних. А иногда в семейный рацион перекочевывает что-то из передачи.

Passion.ru: Есть ли такое блюдо, от которого вы просто не можете отказаться?

Ю. В.: Я не могу жить без хлеба с маслом! Мне кажется, нет ничего вкуснее. И совершенно не важно, о каком именно хлебе и масле идет речь.

Passion.ru: Какой системы питания придерживаетесь?

Ю. В.: Она называется «здравый смысл» и подкрепляется ежедневными занятиями спортом. Конечно, бывают дни, когда говорю себе: «Сегодня можно все», но за этим, как правило, следует несколько разгрузочных. Держать себя в форме — ежедневный труд. Чем раньше это понимаешь, тем проще сделать этот труд частью своей жизни.

Фото: WDSSPR, пресс-служба