Актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая примерила новый образ. Во время съемок в фильме «Рай», который попал в шорт-лист претендентов на премию «Оскар», актрисе пришлось побриться налысо. По всей видимости, Юлия устала отращивать волосы и решила примерить парик, а заодно поэкспериментировать с цветом волос. На фото, которое Высоцкая разместила в своем Instagram, она позирует в образе жгучей брюнетки: на двух кадрах актриса с длинными волосами, на других двух — со стрижкой средней длины.

«А если не лысая и не блондинка? #волосыраститебыстрее #парикэтоприкольно», — подписала публикацию Юлия.



Поклонники обсуждают образ звезды: кто-то считает, что Юлия похорошела и помолодела с темными волосами, а кто-то, что знаменитости не стоит отказываться от привычного образа блондинки.

«Необычно», «Стрижка и блонд-это ваш отличный образ и стиль!», «На мой взгляд, светлый цвет больше идёт», «Очень интересная! Живая, выразительная , лучше чем блонд!», «Вам все к лицу)) но блондинкой как-то более мягче, свежее, задорнее что ли», «Я за длинные темные!!!», — комментируют подписчицы.

Фолловеры сравнили Юлию с Татьяной Самойловой, Ирадой Зейналовой и даже Никитой из фильма Люка Бессона, а самые преданные поклонники считают, что Высоцкая хороша с любой прической.

Фото: instagram.com, eastnews.ru