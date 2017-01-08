На горнолыжном курорте в Сочи, где отдыхает Полина Гагарина с сыном и мужем, фотографы надеются получить ценные снимки певицы. Дело в том, что уже несколько месяцев певицу подозревают в беременности. И сейчас, когда Гагарина выступает на фестивале, у папарацци есть возможность найти подтверждение этим слухам. Однако Полина оказалась хитрее.

На сцене Гагарина появилась в черном платье с пышной юбкой от груди. И беременна она или нет догадаться трудно.

Видео опубликовано LIFE.RU #Шоу (@life.show)Янв 7 2017 в 7:38 PST

А на лыжах Полина выходит кататься в большой дутой куртке. Кстати, фанаты уже обвинили ее в том, что она рискует будущим ребенком. Ведь кататься на лыжах в положении очень опасно, считают поклонники.

Однако сама звезда не видит ничего страшного в этом. «Сегодня катались на «газпромовских» трассах — они попроще, для детей. Завтра поедем на сложные спуски — на Роза Пик. Я — опытная лыжница, мне не страшно. А вот муж только начинает кататься», — рассказала судья шоу «Голос» в интервью «Телепрограмме».

Видео опубликовано Polina Gagarina (@gagara1987)Янв 8 2017 в 3:46 PST

Так что поклонникам пока остается только ждать, когда скрывать животик Полина не сможет совсем.

Фото: instagram.com, globallookpress.com