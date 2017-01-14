Лера Кудрявцева опубликовала в своем Instagram новый снимок, который заставил фанатов волноваться и задавать вопросы. На фотографии Лера сидит рядом с Сережей Лазаревым. Друзья вместе встретили российский праздник Старый-новый год. Празднование прошло на побережье США, в одном из ресторанов Маями.

Фото опубликовано KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv)Янв 13 2017 в 10:35 PST

Мнение фанатов разделилось. Одни считают, что Лера и Сережа поддерживают не только дружеские отношения: «Много фото с Лазаревым, а не Игорем. Реально глаза светятся у них, как будто не расставались», «Серёга сжал кулак свинцовый, а ля "моя!"».

Другие считают, что между ними ничего нет: «Успокойтесь. Лазарев женат и у него ребенок. Лера замужем. У всех все хорошо. Они просто работают вместе и дружат не больше. А то что она с ним раньше была это чисто Пиар», «Боже, зачем делать такие фотографии?? ради ревности молодого мужа? или ради пиара?». (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото опубликовано KUDRYAVTSEVA VALERIYA (@leratv)Янв 13 2017 в 10:16 PST

Примечательно, что на фотографиях из ресторана, где отмечали праздник Лазарев и Кудрявцева, мужа Леры Игоря Макарова нет.

Напомним, что Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева были вместе с с 2009 по 2012 год. Дело уже шло к свадьбе, но вдруг одна из самых красивых пар российского музыкального бизнеса рассталась, не объясняя причин. А недавно у Сергея обнаружился сын, которого он скрывал 2,5 года. Кто мама малыша, Лазарев не рассказывает, однако известно, что это не Лера.

Фото: instagram.com, globallookpress.com