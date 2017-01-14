Брак Джулии Робертс с режиссером Дэнни Модером длится уже 15 лет. И хотя СМИ не раз приписывали им развод, они все еще вместе. Но возможно, скоро слухи станут правдой: красотку Робертс засняли целующейся с другим мужчиной. Об этом сообщили зарубежные издания.

Папарацци застали Джулию с неизвестным спутником. Они провели вечер вместе в элитном ресторане «Soho House» в Малибу. После завершения вечера они вышли из заведения, держась за руку и попрощались, страстно целуясь в губы. Неугомонные журналисты выяснили и имя мужчины. Им оказался агент актрисы Ричард Ловетт. Она сотрудничает с ним уже много лет.

Источники, близкие к семье актрисы, сообщают, что ее муж устал от постоянных измен. В их семье скандалы происходят именно из-за этого: Робертс часто появляется на людях в компаниях неизвестных мужчин.

Джулия Робертс и ее муж Дэнни Модер

Дэнни и Джулия воспитывают вместе троих детей: 12-летних близнецов, девочку Хэзел и мальчика Финнеас, и 9-летнего Генри. В своих интервью голливудская звезда не раз рассказывала, что знает секрет счастливого брака.

Фото: globallookpress.com, eastnews.ru