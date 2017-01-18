Неделю назад российские СМИ и соцсети обсуждали громкое заявление 63-летней Елены Прокловой, которая составила список женатых мужчин из актерской среды, которые изменяли своим женам с ней. Пользователи поставили под сомнение ее слова, а если даже они правдивы, сочли поступок женщины низким и глупым. Сегодня пресса опубликовала ответ жен «любовнице» их мужей.

«Я сейчас на отдыхе, поэтому откровений Прокловой не слышала. Ну если она призналась в романе – ради бога. Я за нее счастлива!», — приводит сайт «Комсомольская правда» реакцию Ларисы Голубкиной, вдовы Андрея Миронова.

Вдова Михая Волонтира Ефросинья и вовсе посмеялась над Еленой: «Разве о таком можно вообще говорить? Михай был порядочный человек, и я не верю, что он изменял. Мы прожили с ним 50 лет. У нас была любовь с первого взгляда, и никакая Проклова не могла помешать нам. Она могла в него влюбиться, но ничего серьезного у них не было. Мой муж был красив, нравился женщинам, но он был порядочным человеком, и семья для него была главным в жизни. Проклова гордится своей бурной личной жизнью, но это ее не красит. После смерти моего мужа она решила заговорить о романе, очернить его. Что же она молчала, когда он был жив? Михай не позволил бы ей распространять про него грязные сплетни». Это Проклова, как и многие советские женщины, смотрела на ее мужа влюбленными глазами, а не он на нее, уверена она.

Фото: eastnews.ru