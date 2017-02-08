В 2012 году у вполне успешного китайского бизнесмена по имени Чэнь родился сын от законной жены, а в 2014 - сын от любовницы, сообщает портал Sina.

Через какое-то время дела предпринимателя пошли из рук вон плохо, а у жены, которая устала от требований кредиторов случился нервный срыв, после которого она попыталась покончить с собой. Предприимчивый бизнесмен решил покрыть долги, продав своего незаконнорожденного сына. Сообщается, что бизнесмен продал ребенка за 6,5 тысяч долларов, часть из которых ушла на погашение долга, а часть была оставлена «на жизнь».

Во время вмешавшаяся полиция смогла вернуть ребенка его матери, а Чэнь предстал перед судом, заявив на слушании, что своего законного ребенка любил больше, а прокормить двух детей был не в силах.

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