Актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Ольга Кабо не перестает восхищать публику своей красотой и многочисленными талантами. Сегодня известной актрисе исполняется 49 лет, но в это невозможно поверить, глядя на эту хрупкую и очаровательную женщину.

Ольга — натура деятельная и творческая, кроме ярких ролей в театре и кино она с успехом выступала в амплуа эстрадной певицы, телеведущей, участницы шоу «Ледниковый период» и даже каскадера! Кроме этого, Ольга с гордостью носит почетное звание президента или, как ее часто называют, феи российского кинофестиваля «Сказка». Актриса танцует фламенко, занимается спортом, одно из увлечений Ольги — верховая езда, которой она посвятила много лет.



Но, пожалуй, самым важным в жизни красавицы Ольги Кабо была, есть и будет семья.

Актриса была замужем дважды, первый брак распался, во второй раз Кабо вышла замуж в сорок лет — и до сих пор считает большой удачей, что встретила человека, который так гармонично ее дополняет. С будущим супругом Ольга познакомилась через общих знакомых, а через каких-то два месяца уже стала женой бизнесмена Николая Разгуляева.

«Слава богу, что он уверен в своих поступках, он держит слово и несет ответственность за то, что он делает. То есть мужчина и женщина должны друг друга не только слушать, но еще и обязательно слышать. У каждого из нас своя судьба. Он работает, я работаю. Да, мы совершенно разные. Он стабильный, материальный. А я вся в эйфории, порхающая бабочка. Может быть, противоположности и тянутся друг к другу для того, чтобы дополнить друг друга? Повезло просто, что я вдруг встретила в 40 лет этого человека, который дополнил меня», — рассказывала о супруге актриса в одном из интервью.