Что может быть лучше, чем в выходной день пробежаться по снежку, скатиться на лыжах с горки или на доске, или, как вариант, позагорать на горном склоне? Звезды просто обожают зиму, а как они развлекаются в холодное время года, мы сегодня вам расскажем (и покажем).

Пиппа Миддлтон

Сестра герцогини Кэмбриджской просто обожает бегать на лыжах. Пиппа Миддлтон – настоящая профессионалка. Очень часто она даже принимает участие в благотворительных забегах и показывает отличные результаты. Пару лет назад она пробежала на лыжах целых 90 км вместе с младшим братом Джеймсом.

Меган Фокс

Звезда «Трансформеров» отлично выглядит в купальнике, однако, отпуск предпочитает проводить на горном склоне. Меган отлично катается на сноуборде, и лучший шоппинг для нее – это выбрать новую доску. Кстати, ее сноубордические скиллы даже попали в историю: когда актриса снималась в фильме «Друзья с детьми», ее героиня выделывала на доске нехилые трюки!

Глюк’оZа

Наталья Чистякова Ионова однажды поразила всех своих поклонников тем, что каталась на сноуборде.. в купальнике! Певица объяснила это тем, что, когда занимаешься активным видом спорта, то нисколько не холодно, а загар, который с легкостью можно заработать на горнолыжном курорте, гораздо круче, чем на пляже.