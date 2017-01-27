Звезда сериала «Новенькая» и фильмов «500 дней лета» и «Автостопом по галактике», 37-летняя Зоуи Дешанель (Zooey Deschanel), подарит своему супругу, продюсеру Джейкобу Печенику (Jacob Pechenik), второго ребенка, сообщают западные СМИ.

Брак с Джейкобом позволил Зоуи изменить свои взгляды на материнство, до встречи с будущим супругом девушка признавалась, что не готова становиться матерью в ближайшее время. Несмотря на это, вскоре после знакомства с Печеником Зоуи родила дочь Элси Оттер, которой сейчас всего лишь полтора года.

Роман между Зоуи и Джейкобом начался в 2014 году на съемках фильма «Рок на Востоке», который продюсировал Джейкоб. Беременность актрисы и свою свадьбу после рождения дочери влюбленные долго скрывали, охраняя свое семейное счастье от посторонних взглядов.

Фото: globallookpress.com