Одна из ярких участников мистического шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро опубликовала семейное фото, на котором позирует в компании мамы и сестры, сообщает сайт WMJ.ru.

Подписчики обратили внимание, что на этом снимке Мэрилин очень похожа на свою маму, а сама фотография наполнена радостью и теплом.



«Ой, как похожи с мамой», «Какие вы все красивые», «Мэри вы так с мамой похожи», «Вы так прикольно смотритесь и очень мило», — прокомментировали подписчики.

Перед финальной битвой семнадцатого сезона, в которой Мэрилин соревновалась с тремя сильнейшими магами проекта, ее мама специально приехала из Эстонии, чтобы оказать своей дочери моральную поддержку.

«Когда мне нужны поддержка и теплые объятия, она всегда здесь. Лучшая мама в мире», — написала тогда Керро.

К сожалению, Мэрилин так и не стала победительницей шоу, несмотря на то, что участвовала в проекте дважды.

Фото: instagram.com