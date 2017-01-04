22-летняя актриса Саша Бортич опубликовала в своем Instagram снимок с мамой. «Зимняя мамуля», — подписала фотографию звезда нашумевшего фильма «Викинг».

Фолловеры обратили внимание, что мама и дочь очень похожи и выглядят, скорее, как сестры.

«Саша, у Вас очень молодая мама», «Красивые такие», «Как сестры», —восхитились подписчики.

Кроме этого, поклонники высказались о работе актрисы в фильме «Викинг», который в первые дни января уже поставил рекорд. В первый день года картина «заработала» 142 миллиона рублей. Это — почти треть от общей выручки кинотеатров, сборы которых составили приблизительно 440 миллионов рублей, сообщает информационное агентство «ТАСС» со ссылкой на kinobusiness.com.

«У нас как раз "Викинг" во всех кинотеатрах», «Саша, спасибо за "Викинга". фото восхитительно. Желаю как можно лучше отдохнуть, и с новыми силами браться за очередные, но такие отличающиеся друг от друга проекты. хорошего 2017!!!», «Отлично сыграла в фильме, поздравляю!», «Спасибо за "Викинг", сходили с мужем и другом 1 января (еле билеты взяли), фильм хороший, вы там великолепны», — делятся своими впечатлениями от просмотра исторического блокбастера поклонники.

Фото: instagram.com