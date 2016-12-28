Голливудский актер Зак Галифианакис, известный российским зрителям по роли Алана из фильма «Мальчишник в Вегасе», стал отцом во второй раз. Супруга актера Куин Лундберг подарила ему сына 7 ноября, но паре удалось скрыть новость о рождении малыша от журналистов. Мальчика назвали звучным именем Руфус Эммануэль Ландберг.

Ранее Зак Галифианакис признавался журналистам, что хочет иметь большую семью и не менее 15 детей, сообщает Letidor.ru

Впрочем, Зак знатный шутник. Например, на шоу Конана О’Брайена актер заявил, что он очень строгий папа. «У меня парень постоянно тренируется. Только вылезает из кроватки – сразу 50 раз отжимается. Он должен быть крутым! И дать понять всем, что способен накостылять своим сверстникам».

В 2012 году актер женился на балерине Куин Лундберг. В октябре 2013 у супругов появился первенец.

Фото: globallookpress.com