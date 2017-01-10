Певцы, актеры, модели не все свое время проводят на сцене, съемках или подиуме. В свободное от работы время они любят вязать, шить, рисовать или составлять дизайн-проекты. Passion.ru убедился, что хобби звезд ничем не отличаются от увлечений обычных людей.

Вязание

Самой известной вязальщицей в Голливуде считается Джулия Робертс. Она так увлечена этим занятием, что берет с собой спицы и нитки даже на съемки. Она вяжет шапки, шарфы, варежки, свитера для родных, друзей и их детей. Получить в подарок яркий свитер от Джулии очень престижно. Актриса Дженнифер Энистон как-то даже на красной дорожке появилась в вязаной вещичке от Джулии Робертс. Увлечение «красотки» стало в Голливуде притчей во языцех, поводом подшутить над ее хобби. Том Хэнкс, снимаясь с Джулией в романтической комедии «Ларри Краун», закупил нитки и спицы для всей съемочной группы. Когда Робертс приехала на съемки, она увидела массовое вязание 60 человек! «Что происходит?», — удивилась она. И услышала в ответ, что с ее легкой руки все увлеклись рукоделием и теперь надеются, что по знакомству она даст мастер-класс. Шутка удалась, хохотали все!

Вязать любят и Софи Лорен, Сара Джессика Паркер, Ума Турман, Кэтрин Зета Джонс, Камерон Диас, Кейт Мосс, звезды «Сумерек» Кристен Стюарт и Дакота Фэннинг. Среди мужчин со спицами в руках замечены Рассел Кроу, Джордж Лукас, Райан Гослинг, Дэвид Аркетт, Антонио Бандерас, Александр Балуев.

Скрапбукинг

Увлекшись скрапбукингом, Пэрис Хилтон стала дарить друзьям альбомы, в начале которых она размещала фотографии, а на остальных красиво оформленных страницах оставляла место для будущих памятных событий. И друзья могли сами заполнять альбом дальше. Кроме того, Пэрис к разным праздникам делала нарядные открытки в технике скрапбукинга.

Татьяна Веденеева в одной из телепрограмм рассуждала о том, что из всех подарков самые интересные — сделанные своими руками. И добавила: «Если же вы все-таки предпочитаете подарки покупать, можно сделать хотя бы праздничную открытку!» Собственно этим она вместе с дизайнером и занялась. Попробовала сама свернуть вдвое лист бумаги, растушевать края и приклеить в середину композиции несколько веточек и особым образом свернутую из бумаги розочку… Самым приятным открытием для нее стало то, что на создание оригинальной открытки ушло не больше получаса!