Сегодня известная телеведущая и бизнес-леди Виктория Боня сделала официальное заявление: она выходит из своего нового бизнеса по производству купальников, которым так гордилась все последние дни. Женщина боится за свою репутацию.

«Девочки, вы все помните, что недавно я начала производство купальников. В течение полугода я сотрудничала с человеком, который тоже занимается их производством. И когда вышла наша совместная линия и появилось совместное фото с этой девушкой (без имен) до меня дошла очень не лицеприятная информация о том, что она занимается настоящим сутенерством. К сожалению, это факт, а не просто слухи. Если бы информация не была проверенной, я бы никогда не стала прерывать сотрудничество, в которое вложила столько времени и сил», — цитирует сайт WMJ.

«Из-за моей доверчивости я привыкла верить людям и не проверять их. Я очень переживаю за свою репутацию, которую итак пытаются подмочите желтое издание», — сокрушается она.

Видео опубликовано Victoria Bonya (@victoriabonya)Янв 19 2017 в 4:26 PST

У Бони подрастает дочь, в марте этого года Анджелине Летиции Смерфит исполнится 5 лет. С отцом девочки, ирландским миллионером Алексом Смерфитом, Виктория состоит в незарегистрированных отношениях и ей постоянно приходится опровергать слухи о расставании с ним. Недоброжелатели же постоянно судачат о том, что фактически светская львица является матерью-одиночкой.

Фото: instagram.com