Вчера известная телеведущая и бизнес-леди Виктория Боня сделала официальное заявление: она вышла из своего нового бизнеса по производству купальников, которым так гордилась. Вика испугалась, что ее репутация может быть испорчена из-за поведения ее подруги.

«В течение полугода я сотрудничала с человеком, который тоже занимается их производством. И когда вышла наша совместная линия и появилось совместное фото с этой девушкой (без имен) до меня дошла очень не лицеприятная информация о том, что она занимается настоящим сутенерством. К сожалению, это факт, а не просто слухи. Если бы информация не была проверенной, я бы никогда не стала прерывать сотрудничество, в которое вложила столько времени и сил», — писала она в своем блоге.

Сегодня женщина выступила с официальным опровержением этой информации. «Я хочу принести свои самые искренние извинения, так как вчера, с "помощью" нечестных и гадких людей я оклеветала девушку! Слава Богу, что сегодня вскрылись все подробности и оказалось, что бывшая сотрудница моего партнера по купальникам подтасовывала факты, чтобы устранить конкуренцию. Ради достижения своих целей, люди идут на такие недостойные поступки! Мне очень больно, что я обидела этого человека!!!! Еще раз приношу свои глубочайшие извинения!!!», — обратилась она к подписчикам.

Видео опубликовано Victoria Bonya (@victoriabonya)Янв 20 2017 в 2:49 PST

Однако не все фанаты поверили ей. Так как бизнес-леди ограничила возможность комментирования этой записи, они обсуждают ситуацию в комментариях к соседнему посту. «Делай бабло да и делай. Что ты с этой репутацией делать то собралась. Уж после дома2 какая уж тут репутация», «Нарочно они это придумали. "После того как мы в первый день продали сто купальников". Посмотрите на ее язык жестов», «Даже если бы это и правда была, зачем публичные "экзекуции" устраивать ? Еще и с оговорками, что никто никого не осуждает... хочешь-сотрудничай с человеком, не хочешь -не сотрудничай. Зачем публично освещать чужую жизнь, которая тебя не касается», — пишут они.

Они также продолжают обсуждать личную жизнь звезды: фанатам сложно понять, почему она отдыхает в Дубае в весьма откровенных нарядах, не публикуя ни фотографий с дочерью, ни с ее отцом.

Фото: instagram.com