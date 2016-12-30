Вслед за сердцем принца Гарри актриса Меган Маркл покоряет сердца британских подданных. СМИ сообщили об удивительных успехах девушки в сфере благотворительности. Своими поездками в рамках гуманитарной миссии в Руанду она заслужила сравнение с принцессой Дианой, а это многого стоит.

Так, местные девочки признаются журналистам, что Меган стала их кумиром, путеводной звездой в этом жестоком мире.

«Я не знала о Меган Маркл, пока не познакомилась с ней, но она стала моим другом. Она спросила о моем образовании, я все рассказала. Она вдохновила меня на мечту стать врачом. До ее приезда все девчонки и мальчишки у нас пользовались одним туалетом. Теперь мы можем не ждать, не пропускать из-за этого занятия. Можно сконцентрироваться на учебе», — цитирует сайт WMJ слова 15-летней Сесиль Мугванезы со ссылкой на MailOnline.

Оказалось, что у Меган тоже есть африканские корни. Возможно именно поэтому она уделяет столько внимания помощи нуждающимся. В одной из деревень благодаря ее содействию появилась чистая вода. Многие соотечественники одобряют выбор принца. Для некоторых из них Маркл уже стала «народной принцессой», почти как Леди Ди.

Фото: instagram.com