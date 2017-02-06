20 января 2017 года бывшая вокалистка Spice Girls Джери Холлиуэлл (Geri Halliwell) родила сына Монти, став мамой во второй раз. Тогда певица опубликовала трогательное изображение крохотной ножки новорожденнного.

На днях малышу исполнилось две недели, и Джери решила познакомить его с подписчиками, опубликовав фото, на котором позирует с малышом и супругом Кристианом Хорнером (Christian Horner), сообщает WMJ.ru.



Снимок растрогал фолловеров, которые оставили под публикацией массу восторженных отзовов, комплиментов и добрых пожеланий.



Известно, что Холлиуэлл и Хорнер общались с 2009 года, и официально объявили о своем романе в марте 2014 года. В прошлом году влюбленные официально зарегистрировали свои отношения, став мужем и женой. У обоих есть по одной дочери от предыдущих отношений.

Фото: instagram.com