В Москве прошла торжественная церемония вручения премии для бьюти-брендов Prix d'Excellence de la Beauté 2017 журнала Marie Claire. В числе гостей на мероприятии была Мария Бутырская. Изменившаяся фигура и платье фигуристки вызвали массу вопросов, сообщает WMJ. Мария явно в интересном положении!

Это будет уже третий ребенок для Марии. Сейчас Бутырская и ее супруг хоккеист Вадим Хомицкий воспитывают 9-летнего сына Владислава и 7-летнюю дочь Александру.

Фото: пресс-служба, globallookpress.com