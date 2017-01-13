Родная сестра короля поп-музыки Майкла Джексона Джанет Джексон (Janet Jackson) в начале января этого года впервые стала мамой. Несмотря на то, что певица рожала в возрасте 50-ти лет, роды прошли благополучно, и на свет появился мальчик, которому дали имя Исса.

Как сообщает Us Weekly, мама и малыш окружены вниманием и заботой, благодаря целому штату нянек и медсестер, которые помогают знаменитости справляться с материнскими обязанностями, а также следят за здоровьем новорожденного. Благо, что отец ребенка Джанет Джексон, 41-летний бизнесмен Виссам Аль-Мана (Wissam Al Mana) — миллиардер и может позволить себе холить и лелеять свою обожаемую супругу и наследника.



Джанет Джексон вышла замуж Виссама Аль-Мана в 2012 году. Влюбленным удалось скрыть от общественности свою свадьбу, о которой пресса узнала лишь спустя год после события. Для Джанет Джексон этот брак стал третьим, для мужчины, который младше своей избранницы на девять лет, первым.

По мнению западных экспертов, для того, чтобы в 50 лет родить крепкого и здорового малыша, Джанет Джексон и ее супруг либо воспользовались донорской яйцеклеткой, либо взяли предусмотрительно замороженную ранее яйцеклетку самой певицы, сообщает сайт Letidor.ru

Фото: instagram.com