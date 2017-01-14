Александр Гордон и его супруга, Ноза Абдулвасиева стали родителями. Об этом сообщает сайт WMJ.ru. Первую фотографию счастливых родителей появилась в со Instagram главного врача одного из московских перинатальных центров Татьяны Нормантович.

Врач очень нежно описала отношения супругов: «Удивительная пара. ОН - молодой, чувственный, переживающий, трепетный, сидящий молча в очередях, всегда «без претензий», бывший на всех наших УЗИ и приемах за последние 3 года, не задающий никаких вопросов, говорящий «Ноза... ты сможешь, любимая», и «Я знаю, все хорошо, я пойду покурить, девочки...» И ОНА - молодая, зрелая, умная, мудрая ЖЕНЩИНА, 20-ти лет, мать уже (с последней ночи!) 2 маленьких детей, с удивительной жизненной позицией: «Я счастлива... просто счастлива...».

Пол и имя новорожденного пока неизвестны. «Нет большего счастья чем рождение ребенка! Поздравляю с этим радостным событием!», «Какая красавица после родов!!!! Здоровья малышу», «Так интересно, кто у них родился, может снова мальчик?», — пишут пользователи Сети под фотографией новоиспечённых родителей.

22-летняя Ноза Абдулвасиева — выпускница ВГИКа. Она в 2014 году стала четвертой женой Александра Гордона. У них в том же году родился сын Александр. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, супруги проводят много времени вместе и даже планируют еще детей. От предыдущих отношений у Гордона есть 28-летняя дочь Анна и 4-летняя Александра.

Фото: instagram.com