Звезда «Русского радио» Алла Довлатова скоро снова станет мамой, сообщают российские СМИ. 42-летняя ведущая чувствует себя хорошо, и несмотря на то, что находится уже на четвертом месяце беременности, не планирует ни уходить в декрет, ни делать какие-либо существенные перерывы в работе.

Для того, чтобы оставаться в форме все это время и не тратить много усилий на восстановление после родов, женщина занимается йогой и соблюдает специальный режим, устраивая разгрузочные дни на несоленом рисе с тертым яблоком. Время от времени она участвует в модных показах и привыкла сравнивать себя с более молодыми коллегами.

«Пожаловалась вчера дочери, что очень голодна, а она меня спрашивает: "Мама, зачем ты так себя мучаешь?" А я ей отвечаю: "Дашуля, понимаешь, на показе все модели такие тоненькие! Рядом с ними я буду стесняться — сразу выгляжу на их фоне в два раза больше" А она мне говорит: "Вот ерунда какая! Да они все девочки, им по двадцать лет, кто тебя с ними будет сравнивать?"», — цитирует ее «СтарХит».

У Аллы уже есть трое детей — Павел и Дарья от первого брака и Александра от второго.

Фото: instagram.com