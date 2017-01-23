Сегодня Алла Пугачева показала, как стригут ее сына, маленького Гарри Галкина. «Первая стрижка.Гарри прощается с детскими кучеряшками», — написала она под видеороликом.
«Сейчас заканчиваем?», — интересуется малыш и трогательно жалуется на щекотку.
Несколько минут назад Примадонна похвасталась результатом:
Мальчик сильно изменился, отметили фанаты певицы. «Боже! Подстригли! Сразу взрослый... А мне нравилось очень те кудряшки, но Вам виднее, конечно», «Красивый ребенок», «Как же похож на Максима! Один в один», — восхищаются они.
Локоны дочки Лизы мама с папой, напротив, берегут:
Фото: starface.ru, instagram.com