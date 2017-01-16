О том, что Анастасия Стоцкая скоро станет мамой, поклонники и представители СМИ узнали еще в начале декабря: тогда близкая подруга звезды раскрыла ее секрет. После этого фанаты старались рассмотреть на фотографиях животик любимицы, но им этого сделать не удавалось, так как певица продолжала скрывать свое положение. Вчера вечером Настя все же раскрыла свой секрет, выложив снимок, из которого ясно: совсем скоро она станет мамой.

Фото опубликовано Anastasia (@100tskaya)Янв 15 2017 в 6:45 PST

«Счастье женщина не может скрывать бесконечно... Вот и скоро вылупится мой птенчик», — написала она.

Стоцкая также отметила, что намерена выйти на сцену ДК им. Ленсовета 8, 9 и 10 февраля. Она надеется порадовать зрителей и в марте — судя по всему, это может произойти уже после родов. «Творческая команда спектакля меня очень бережет, так что буду смотреть по своему состоянию и возможностям», — добавила она.

Напомним, что Анастасия с супругом Сергеем воспитывают 5-летнего сына Александра, внешность которого не раз давала повод для сплетен: долгое время все были уверены, что его папой является Филипп Киркоров. Музыканты все отрицали, а позже, чтобы положимть конец этим разговорам, артистка показала фотографии своего мужа.

В июне в ответ на предположения о второй беременности женщина шутила, что просто «много кушает».

Фото: instagram.com