34-летняя певица Анна Седокова ответила на все вопросы о своей беременности

Свою беременность Анна Седокова долго держала в секрете. Она публиковала фотографии, которые опровергали сообщения прессы, но на днях все-таки призналась, что она действительно ждет ребенка, и извинилась перед поклонниками. Малыш появится на свет уже весной, а пока артистка назвала его пол и рассказала, где будет рожать младенца.

Мальчик появится на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. «Я счастлива, что у моих дочек появится братик», — призналась Анна «СтарХиту».

12-летняя Алина, родившаяся в первом браке звезды с футболистом Валентином Белькевичем, и 5-летняя Моника от брака Ани с бизнесменом Максимом Чернявским, очень ждут братика.

Видео опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Фев 9 2017 в 10:38 PST

Будущая мама не сидит на месте. Она снимает фильм «Первая любовь», придумывает одежду, шутит над своим положением. Певица признавалась, что не хочет быть содержанкой.

Видео опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Фев 10 2017 в 11:04 PST

Также она занимается развитием дочерей — Алина помимо школы ходит на уроки актерского мастерства, а Моника помимо садика — в воскресную церковную школу.

Фото: instagram.com