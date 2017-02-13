Свою беременность Анна Седокова долго держала в секрете. Она публиковала фотографии, которые опровергали сообщения прессы, но на днях все-таки призналась, что она действительно ждет ребенка, и извинилась перед поклонниками. Малыш появится на свет уже весной, а пока артистка назвала его пол и рассказала, где будет рожать младенца.
Мальчик появится на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. «Я счастлива, что у моих дочек появится братик», — призналась Анна «СтарХиту».
12-летняя Алина, родившаяся в первом браке звезды с футболистом Валентином Белькевичем, и 5-летняя Моника от брака Ани с бизнесменом Максимом Чернявским, очень ждут братика.
Будущая мама не сидит на месте. Она снимает фильм «Первая любовь», придумывает одежду, шутит над своим положением. Певица признавалась, что не хочет быть содержанкой.
Также она занимается развитием дочерей — Алина помимо школы ходит на уроки актерского мастерства, а Моника помимо садика — в воскресную церковную школу.
Фото: instagram.com