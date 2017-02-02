Вчера вечером 35-летняя певица Бейонсе объявила, что скоро станет мамой и показала в Instagram фото своего живота. Снимок набрал в Instagram рекордное количество «лайков», и звезда решила показать поклонникам остальные кадры из фотосессии, на некоторых из них она предстала полностью обнаженной.

На некоторых кадрах присутствует 5-летняя дочь певицы, Блю Айви.

«Мы хотели бы разделить с вами нашу любовь и счастье. Мы были благословлены еще дважды. Мы неимоверно счастливы, что наша семья станет больше на два человека, и мы благодарим вас за добрые пожелания», — написала певица вчера.

Также она поделилась серией трогательных снимков, на которых запечатлены самые важные моменты из ее жизни, в том числе хронология роста ее живота во время первой беременности и снимками ее мамы и бабушки — вы также можете увидеть их в нашей галерее.

Бейонсе и Джей Зи встречаются с 2002 года. Они поженились в 2008 году в Нью-Йорке.

Фото: globallookpress.com, instagram.com, dailymail.co.uk