В Голливуде состоялась презентация коллекции одежды HW X PAIGE Рози Хантингтон-Уайтли. Модель встречала гостей в коротком обтягивающем черном платье, подчеркнувшем ее округлившийся живот. Несколько дней назад Рози перестала скрывать свое интересное положение и объявила о том, что ждет первенца, так что теперь она открыто демонстрирует изменившуюся фигуру на публике.

Напомним, отцом ребенка Рози Хантингтон-Уайтли стал 49-летний актер Джейсон Стэйтем. Звезда боевиков и модель обручились год назад. Тогда на красной дорожке церемонии вручения «Золотого глобуса» все заметили на безымянном пальце Рози помолвочное кольцо с крупным бриллиантом.

Фото: East News, Global Look Press, Instagram