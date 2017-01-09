Трудно поверить, что горячая бразильянка Габриэлла, одна из самых ярких участниц проекта «Голос-4», фигурой напоминающая миниатюрную статуэтку — счастливая жена и уже дважды мама. Они с супругом Виталием воспитывают 7-летнюю дочь Габриэллу и 3,5-летнего сына Микаэля.

Материнство не помешало певице дойти до финала конкурса «Новая волна» и войти в состав команды рэпера Басты на проекте «Голос-4». Ведь пение для нее сродни дыханию, пишет портал Letidor, для которого женщина дала эксклюзивное видеоинтервью. В нем она рассказала о лайфхаках в воспитании детей: к этому процессу мамочка подходит с легкостью, смешивая бразильские и российские традиции.

Фото опубликовано Gabriella Singer Голос4 (@gabriella27_diva)Окт 5 2016 в 12:40 PDT

Так, она поет им бразильские колыбельные и готовит с ними простое и полезное мороженое из йогурта. А вот приучала дочку к горшку она совсем как многие российские мамы: отказавшись от памперсов. Чтобы быть и выглядеть бодрее, несмотря на нагрузки, Габриэлла использует вполне международный рецепт в виде огуречной маски.

В свободное от работы и воспитания детей время певица успевает ухаживать за своим лицом и телом, прибегая к помощи специалистов. И вести блог в Instagram, в котором, как и другие звезды, она рассказывает о своей жизни и хвастается обновками и необычными процедурами, которые ей довелось попробовать.

Фото: instagram.com