Ева Польна нечасто публикует снимки своих дочерей, певица впервые за долгое время показала свою младшую дочь — девятилетнюю Амалию. Вместе с мамой девочка покоряет лыжню на спортивном стадионе.

«Сегодня мы впервые за зиму вышли на лыжню! Задорно и с огоньком мы одолели несколько стадионных кругов)) Техника у нас пока хромает, что и говорить, но факт этот никак не может омрачить радости от самого процесса!)) И пусть мы пока что заправские чайник с чайничком)) зато способные)) и быстрообучаемые))».

Ева как-то призналась, что горы и лыжи просто покорили ее, и, вместо фантазий о пляжном отдыхе, певица с нетерпением ожидает снежной зимы и мечтает о горнолыжных курортах.

«От зимы до зимы я мечтаю о живописных горах, об искрящемся на солнце снеге, крутых склонах, скорости, виражах, горячем какао по утрам и кружке заслуженного глинтвейна вечером у камина!!! Раньше я думала, что море - моя любимая стихия, но встав на горные лыжи, поняла - горы забрали часть моего сердца навсегда!!!», — цитирет слова певицы сайт WMJ.ru.

Ева Польна также воспитывает старшую 11-летнюю дочь Эвелин, отцом которой является певец Денис Клявер.