На прошлой неделе 55-летний Джордж Клуни и его 39-летняя супруга Амаль подтвердили, что ждут близнецов и даже назвали дату родов. Слухи об этом ходили уже давно: еще в конце прошлого года окружающие заметили, что женщина стала носить более просторную одежду и отказываться от некоторой еды и содержащих кофеин напитков.

У пары родятся близнецы — мальчик и девочка, сообщают иностранные СМИ. По слухам, звезды прибегли к процедуре ЭКО, и все получилось. «Джордж очень рад, но он нервничает. Он с нетерпением ждет рождения малышей, но испытывает те же чувства, какие испытывают другие мужчины, готовящиеся впервые стать папами», — рассказали люди из близкого окружения пары журналу People.

Он уже месяц не отпускает жену на опасные миссии, хоть и не запрещает работать в привычном ей режиме. А после рождения малышей планирует взять небольшой отпуск: он очень боится оказаться плохим отцом.

Впрочем, знакомые пары уверяют: он будет отличным отцом, ведь даже в гостях он время от времени бросается мыть посуду. Инсайдеры также уверены, что Амаль будет прекрасной мамой и не даст наследникам актера стать избалованными голливудскими детишками. «Она умная, любящая, забавная, заботливая», — так описывают ее друзья.

Коллеги Джорджа рассказывают о ее визите на съемочную площадку: «Они оба светились от счастья. Амаль вела себя очень просто, приветствовала всех рукопожатием, ничего не просила, не хотела быть в центре внимания».

Сейчас пара проводит большую часть времени в своем недавно отремонтированном доме неподалеку от Лондона, который они купили за 12 миллионов долларов почти сразу же после свадьбы, которая состоялась в сентябре 2014 года.

Фото: globallookpress.com