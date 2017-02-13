7 февраля 2012 года певица Жасмин во второй раз стала мамой. Сейчас ее малышка Маргарита уже совсем взрослая, она делает первые шаги в карьере и налаживает нужные связи. Так, на вечеринку по случаю своего 5-го дня рождения она пригласила Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова, Татьяну Навку, ее супруга Дмитрия Пескова, семью Валентина Юдашкина — и других влиятельных людей. С детьми, конечно же.

Праздник прошел вчера вечером, а сегодня звезды делятся на своих страничках в соцсетях фотографиями с мероприятия.

«От души сегодня повеселился на празднике у Жасмин в честь первого юбилея их с Иланом очаровательной доченьки Маргариты. Вспомнили детство, и это было прекрасно», — написал Филипп в своем блоге.

А Татьяна Навка поделилась видеозаписью, на которой ее немного смущенная малышка танцует под громкую музыку:

Видео опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka)Фев 12 2017 в 12:00 PST

Фото: instagram.com