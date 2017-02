В Нью-Йорке состоялась презентация новой рекламы с участием 15-летней Кайи Гербер, которая теперь представляет линию Marc Jacobs Beauty. Кайя снова продемонстрировала не только умопомрачительно длинные ноги, но и поразительное сходство со своей знаменитой мамой. При этом ее брат Пресли растет копией их отца Рэнди Гербера.

В рекламном ролике Кайя Гербер похожа на певицу Эрику Баду — с необычным ярким макияжем и очень пышной укладкой завитых волос, присыпанных разноцветной пудрой.

new @marcbeauty campaign film by @hypewilliams. makeup by @diane.kendal, styled by @kegrand. #marcjacobsbeauty Публикация от Kaia (@kaiagerber) Фев 14 2017 в 2:29 PST

Фото: Instagram