На днях в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «Обитель зла: Последняя глава», главную роль в которой исполнила Мила Йовович (Milla Jovovich). 41-летняя актриса вышла на красную дорожку с супругом, режиссером Полом У.С. Андерсоном, и 9-летней дочерью Эвер Габо, которая впервые снялась в фильме вместе с мамой, сообщает сайт WMJ.ru

Без сомнения, звездой вечера стала дочь Милы, которая с удовольствием позировала перед объективами фотокамер в белоснежном длинном платье с серебряной накидкой.

«Не могу удержаться и не опубликовать фото с моей удивительной семьей, мужем Полом и нашей невероятной маленькой озорницей Эвер! Я в восторге от ее наряда!», — сообщила на своей странице в Instagram гордая мама.

Напомним, что в семье Йовович-Андерсон также подрастает дочка Дашиэль Идэн, которой в этом году исполнится два года.

Фото: globallookpress.com, instagram.com