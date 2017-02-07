В последнее время в блоге Виктории Бони в изобилии появляются фотографии из путешествий, салонов, фитнес-клубов. Поклонники задались вопросом, где же ее дочь, ведь в эти выходные звезда «Дома-2» объявила о всеми ожидаемом расставании со своим «монакским принцем».

Оказалось, что девочку забрал папа. Сейчас она проводит с ним время на островах. Об этом сообщила сама Виктория. «Доча с папой улетели на острова», — ответила она фанатам.

С кем будет малышка проживать большую часть времени — пока непонятно, ведь ее мама увлечена карьерой, своим телом, лицом, волосами. Недавно она покрасила их в розовый цвет, но фанаты этого не заметили.

Вполне вероятно, что Виктория будет продолжать вести образ жизни, к которому привыкла в последнее время: будить девочку, водить ее на занятия — она показывала все это в видеороликах в стиле «один мой день», в которых поклонников больше всего поразил скромный быт бывшей участницы реалити-шоу.

Видео опубликовано Victoria Bonya (@victoriabonya) Фев 7 2017 в 10:51 PST

Фото: instagram.com