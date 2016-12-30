Совсем недавно в Сети отгремел скандал, инициированный сбором средств на лечение экс-солистки группы «Сливки» Дарьи Ермолаевой, которая осталась беременная, без средств, в Бразилии. Девушка жаловалась на то, что ей негде жить и не на что лечиться, и в конце концов ей были направлены деньги, которые подругам удалось собрать.

Вчера вечером Даша поделилась новостью: у нее родился малыш:

Фото опубликовано Daria Ermolaeva (@cosmicmom.world)Дек 29 2016 в 10:18 PST

«Случилось ЧУДО! Мой главный подарок на НГ. Сегодня 29.12.2016г в 11:21 по нашему бразильскому времени в городе Флорианополис родился мой младшенький сыночек. Добро Пожаловать в этот мир мой любимый император Maximus, ты великолепен !!! 49,5см и 3,505кг. Здоровый и спокойный мужичок передает всем большой привет!!! И огромную благодарность всем кто посылал нам лучи добра», — сообщила она.

Также молодая мама открыла свой блог и теперь каждый желающий может наблюдать за тем, как идет подготовка к Новому году и счастливой жизни в другой стране.

Санузел подходит наконец к финальным работам и так как для нас это #настоящеечудо , то мы решили праздновать немного каждый этап #спасибовселенной #дайнамсил #побольшетерпения. Даже не верится что скоро мы закончим так же спальню и гардеробную и перейдём к моей 2 заветной мечте - кухне!!! Фото опубликовано Daria Ermolaeva (@cosmicmom.world) Авг 28 2016 в 9:02 PDT

Пока дети спят мы с СуперМамой тоже празднуем и Рождество и Хануку и всё на что имеем право #русскиевбразилии #русскиемамы #гуляютвсе #праздникпроказник #рождество2016 #благодарювселенную Фото опубликовано Daria Ermolaeva (@cosmicmom.world) Дек 24 2016 в 9:59 PST

Фото: instagram.com