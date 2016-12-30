Совсем недавно в Сети отгремел скандал, инициированный сбором средств на лечение экс-солистки группы «Сливки» Дарьи Ермолаевой, которая осталась беременная, без средств, в Бразилии. Девушка жаловалась на то, что ей негде жить и не на что лечиться, и в конце концов ей были направлены деньги, которые подругам удалось собрать.
Вчера вечером Даша поделилась новостью: у нее родился малыш:
«Случилось ЧУДО! Мой главный подарок на НГ. Сегодня 29.12.2016г в 11:21 по нашему бразильскому времени в городе Флорианополис родился мой младшенький сыночек. Добро Пожаловать в этот мир мой любимый император Maximus, ты великолепен !!! 49,5см и 3,505кг. Здоровый и спокойный мужичок передает всем большой привет!!! И огромную благодарность всем кто посылал нам лучи добра», — сообщила она.
Также молодая мама открыла свой блог и теперь каждый желающий может наблюдать за тем, как идет подготовка к Новому году и счастливой жизни в другой стране.
Фото: instagram.com
Врунишка! (что и требовалось доказать) Решила подсобрать денег на цацки новому ребенку. На шампанское и суши денег хватает (этикетка на бутылке намеренно зачищена.)