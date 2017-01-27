Слухи о беременности 31-летней модели Ирины Шейк ходят уже давно, однако она держала интригу до последнего показа Victoria’s Secret, на котором впервые продемонстрировала округлившийся животик.

На днях в интервью журналу Hola! будущая мама прокомментировала свое интересное положение. «Не думаю, что есть идеальное время для того, чтобы родить детей. По-моему, сначала нужно встретить идеального для вас человека. Моя сестра родила в 22 года, для нее это был идеальный возраст. Мне скоро будет 31, так что, возможно, это идеальный возраст для меня. Сейчас я счастлива. Мне очень повезло, у меня есть все, что я хочу», — цитирует ее слова сайт WMJ.

Женщина призналась, что семью считает главным в жизни, а жениха — идеальным мужчиной. Совместные фотографии наглядно демонстрируют степень доверия между влюбленными.

Они не боятся быть друг с другом собой, не опасаются наткнуться на критику — стоит только вспомнить ставшую мемом шапочку из фольги, и все о них станет ясно.

«Я бы хотела устроить свадьбу в теплом и живописном месте. Возможно, это будет пляж. Хочу, чтобы все было очень романтично, потому что я так устроена, для меня это важно. Но это будет зависеть не только от меня, мужчина должен быть романтичнее женщины», — сообщила Ирина, родившаяся в суровом краю — городе Еманжелинске Челябинской области.

Фото: globallookpress.com