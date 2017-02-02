Певица Валерия опубликовала снимок с сыном Арсением, рожденным в браке с Александром Шульгиным. Фото очень понравилось подписчикам, которые обратили внимание на сходство мамы и сына, кроме этого, отметив, что Валерия выглядит очень молодо и больше напоминает сестру или девушку Арсения. Не ускользнуло от внимания подписчиков, то, что Валерия позирует в джинсах-клеш. Поклонницы сразу принялись обсуждать новый стиль звезды.



18-летний Арсений Шульгин профессионально занимается музыкой и даже дает концерты фортепианной музыки. Ранее певица даже анонсировала первый концертный тур юного музыканта.

«С новой ярчайшей концертной программой молодой пианист Арсений Шульгин отправится по стране с концертами. Первым городом, в котором он сможет продемонстрировать свое мастерство, станет Ижевск», — написала в своем блоге певица. К сообщению гордая мать добавила хэштеги: #арсенийшульгин #пианист #виртуоз.

Фото: instagram.com