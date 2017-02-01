Звезда сериала «Анатомия страсти» 38-летняя Кэтрин Хейгл два месяца назад впервые стала биологической матерью, она родила сына Джошуа Бишопа. Красавица блондинка и ее супруг, музыкант Джош Келли, также воспитывают двух приемных дочерей Нэлей и Аделаиду.

Актриса опубликовала фото мужа с крохотным сыном на руках, снабдив снимок трогательным поздравлением:

«@joshbkelley заканчивает свой день рождения, прижимая спящего тезку! Невозможно выразить словами благодарность этому необыкновенному человеку и дню, когда он родился. С днем рождения, самый сексуальный, самый смешной, умный, талантливый, обаятельный мужчина, которого я встречала!».



Ранее Кэтрин признавалась, что рождение ребенка стало для нее неожиданностью, и что они с супругом до сих пор уверены, что в их семье произошло настоящее чудо.

Следуя примеру родителей Кейт, которые сначала удочерили малышку из Кореи, а затем у них родилась и своя дочь, пара усыновила двоих детей — в апреле 2012 и сентябре 2009 года. И чудо, действительно, произошло! 20 декабря 2016 года Кейт родила первенца.



Фото: instagram.com