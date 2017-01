Ксения Собчак держит в большом секрете все, что касается ее малыша. Вес при рождении, имя, и конечно же внешность ее сына скрыты под завесой тайны, хотя отец мальчика уже намекнул на то, как назвали наследника. Сегодня в своем блоге Ксения показала трогательную фотографию с мальчиком. Так она надеется привлечь внимание своей аудитории к благотворительному проекту.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 12 2017 в 1:15 PST

«С удовольствием поддерживаю совместный проект @louisvuitton и unicef #makeapromise помогающий всем детям,попавшим в беду! we #makeapromise for @louisvuitton and #unicef initiative, that helps children around the world in urgent need! Lets do it all together!!!», — написала она под снимком.

Проект под названием Make a Promise («Дай обещание») уже поддержали многие звезды, такие как модель Елена Перминова и певица Вера Брежнева. Всего за год в детский фонд было передано 2,5 миллионов долларов, которые были направлены на помощь детям, нуждающимся в прививках, воде и еде, пишет сайт Letidor.

«Какие пальчики,о боже мой.сладкий», «Большая такая уже лапка... как настоящий мужичек!!!», «Крупненький какой, в папу!», «Интересно, как меняются люди. Счастья и любви Вам. Желаю что бы ребенок как и ты был , со своим чувством достоинства», «Очень приятно читать такое, и очень радостно что Ксения изменила свое отношение к детям», — отреагировали подписчики на трогательную фотографию.

«Наверху спит сын, а мы вдвоем сидим в темноте и болтаем. Вот оно и счастье! С Наступающим!!! И помните-хороших людей счастье всегда находит!!!! Я вот еще пять лет назад думала, что со мной такого не будет НИ КО ГДА а теперь вот», — признавалась она немногим ранее.

Фото: instagram.com