39-летняя Лив Тайлер наслаждается прелестями материнства. Instagram звезды пестрит снимками с малышкой Лулой, которая появилась на свет в июле этого года. В канун Рождества Лив порадовала многочисленных подписчиков не только фотографиями, но и видеосъемкой, на которой запечатлена ее обожаемая дочка.



Лив Тайлер и Дейв Гарднер начали встречаться летом 2014 года, в Рождество 2015-го они обручились. Новость о третьей беременности актрисы стала сюрпризом для всех. «О господи, кажется, аист собирается посетить нас снова !!!! В моем животике растет новый Тайлер Гарднер», — так она сообщила миру радостную весть.

Лула — второй общий ребенок пары. Недавно ее братику Сейлору исполнился 1 год. Старшие братья — 11-летний сын Лив, Майло Уильям, родившийся в ее браке с участником группы Spacehog Ройстоном Лэнгдоном, и 6-летний сын Дейва, Грей, родившийся в его браке с светской львицей Давинией Тейлор — обожают возиться с малышами.

Фото: instagram.com