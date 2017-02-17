53-летняя певица Лолита рассказала о диагнозе дочери и почему она стала для нее «приходящей мамой»

Сегодня 53-летняя певица Лолита Милявская побывала на передаче «Наедине со всеми». В откровенной беседе с Юлией Меньшовой она рассказала о диагнозе своей дочери и своих отношениях с ней.

Малышка Ева родилась в 1999 году недоношенной, когда ее мама была всего на 5-м месяце беременности. Кроха весила всего 1200 граммов, и врачам пришлось потрудиться, чтобы девочка осталась в живых. Пресса приписывает ей разные диагнозы, отставание в развитии, но сегодня мама развеяла все сплетни. «Нет у нее аутизма. Есть следствия недоношенности», — сказала она.

Сейчас повзрослевшую Еву воспитывает бабушка. Они живут в Киеве, мама — в Москве. Примерно раз в 3 месяца Лолита исполняет роль «приходящего папы».

Первое время женщина испытывала боль от встреч с дочерью. Когда в очередной из визитов 3-летняя девочка не пошла к маме, Лолите было так плохо, что пришлось поговорить с психологом. «У тебя есть своя миссия на земле, а у нее — своя. Если ты потеряешь свою дорогу, то она свою не найдет», — утешил ее специалист.

Будучи недолюбленным ребенком, своей дочери Лолита решила дать то, что она недополучила в детстве — любовь, комплименты, поддержку. Она боится чтобы этого было черезчур много, старается быть строгой мамой. В этом кроются и корни решения звезды: в силу своей занятости она не может уделить столько времени девочке, сколько ей необходимо. Ее пришлось бы оставлять с няней, чужим человеком, который никогда не отнесся бы к Еве как к родной. Мама Лолиты справляется с этим гораздо лучше.

Ева ничуть не обижается на родительницу. «Она очень рассудительная. Она меня уважает. Она видит как я работаю, и это ей приятно», — призналась певица. Певица рассказала, что девочка очень переживает, чтобы маме было тепло на гастролях. У них очень доверительные отношения - дочь рассказывает маме все, та в свою очередь говорит ей, что чувствует.

Сейчас Лолита нашла свое счастье. Она много времени проводит дома и выходит, когда ей «есть что сказать миру». Рядом с ней наконец есть мужчина, который поддерживает ее во всем.

«Все мое безумное было связано с мужским полом», — говорит она. Женщина считает, что ей не везло с мужчинами, но осознает, что часто сама придумывала поводы для скандалов. Многие вещи она воспринимала как предательство, хотя сама могла предложить перенести день рождения мужчины из-за съемок. Сейчас называет это поведение «гормональным».

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)Фев 16 2017 в 9:26 PST

Нынешний супруг певицы, 41-летний тренер по игре в сквош и фитнесу Дмитрий Иванов может перенести свой праздник ради нее. Ему важна его работа и он понимает, как сильно Лолите необходимо ее творчество.

Фото: instagram.com