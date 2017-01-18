В каждой семье свои правила. И не факт, что у старшего поколения они будут такими же, как у младщего. В откровенном интервью мама Ксении Собчак, политик Людмила Нарусова, призналась: она не вмешивается в процесс воспитания внука, хоть он ее и не во всем устраивает.

Так, Ксения считает необходимым закаливать малыша с первых месяцев его жизни. «Они купают его при температуре 33 градуса, хочется сделать воду потеплее, но я их слушаю, правда, мне не нравится это», — призналась Людмила Нарусова корреспонденту ИА «Народные новости».

«Нельзя пытаться молодым навязать свои представления о том, как надо ребенка воспитывать, а наоборот, надо делать, как они говорят, и беспрекословно выполнять то, что они хотят», — уверена она.

Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak)Янв 18 2017 в 6:44 PST

Людмиле удается сохранять с Ксенией чудесные отношения, несмотря на не самый простой характер дочери. Она с радостью возится с внукоми хотела бы стать бабушкой еще раз.

Напомним, что Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями 18 ноября 2016 года. В их блогах время от времени появляются идиллические картинки, которые демонстрируют их семейный досуг.

Фото: instagram.com